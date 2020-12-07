شكرا لقرائتكم خبر عن فعاليات لقاءات الرئيس السيسى فى اليوم الأول خلال زيارته لفرنسا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لرئاسة الجمهورية فعاليات لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك عن أنشطة يوم الإثنين 7 ديسمبر، حيث التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بقصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الفرنسي رحب بزيارة الرئيس السيسى لباريس، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا، والزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين بشكل ملحوظ مؤخراً، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط في ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للأستقرار والأمن بالمنطقة.

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