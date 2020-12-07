شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: الانتهاء من ميكنة 392 محكمة فى مصر نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن مصر لديها 392 محكمة على مستوى الجمهورية والتى سيتم الانتهاء من تطويرها وإدخال نظام الميكنة فيها خلال عام واحد وهو 2021، وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أن وزارة العدل أعدت مشروع جديد لتطوير وميكنة القضايا وهو مشروع إنفاذ القانون الذى من خلاله تم ميكنة قضايا الجنح منذ أن تكون محضر فى الشرطة حتى صدور الحكم.

وذكر أن النيابة العامة أخدت خطوات كبيرة فى التحول الرقمى، حيث قام المستشار حماده الصاوى النائب العام باتخاذ إجراءات متوسعة فى ميكنة التحقيقات.

وأضاف المستشار عمر مروان، أن وزارة العدل تمكنت من إعداد مشروع لتجديد الحبس عن بعد فى القضايا الجنائية والذى تقوم فكرته على ربط المحاكم بالسجون عبر شاشات عرض، حيث تم تعميم المشروع على جميع محاكم القاهرة والإسكندرية.

وأشار وزير العدل إلى أن المحامين الذين شهدوا تجربة تجديد الحبس عن بعد أشادوا بالتجربة باعتبارها مريحة وحضارية وتصب في صالح المتهم، حيث وفرت عليه مشقة ترحيله من السجن للمحكمة، كما تتضمن هذه التجربة فوائد كبيرة من الناحية الأمنية والاقتصادية والصحية في ظل كورونا، مشيرا إلى أن هناك حالات تم إخلاء سبيلها وأخرى تم حبسها خلال جلسات تجديد الحبس عن بعد.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".