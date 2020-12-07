شكرا لقرائتكم خبر عن حبس أكبر مستريح بالشرقية جمع من أهالى ديرب نجم مليار جنيه لتوظيفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة ديرب نجم، برئاسة عصام أيمن، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية منذ قليل، حبس "حسنى ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريته منا صافور ديرب نجم، فى مبالغ مالية تقدر بما يقرب من مليار جنيه مصرى، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة وفى مشاريع تجارية مقابل 50% من الأرباح، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من عدد من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، بقيام" حسنى ع أ ش" 52 سنة مدرس متفرع مقيم المنا صافور، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال والنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، واختفى منذ شهر، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.

وقال عدد من الضحايا إن حجم المبالغ التى استولى عليها منهم تقدر بحوالى مليار جنيه مصرى، وإنه كان محل ثقة لديهم وكان يعمل فى توظيف الأموال من منتصف التسعينيات وكان ملتزما فى دفع الأرباح لهم، لكنه اختفى منذ شهر، ولم يدفع المبالغ الشهرية، وتم تحرير العديد من المحاضر ضده، وتم تشكيل لجنة لحصر المبالغ من قبل أحد أقاربه ووعد المودعين برد أموالهم لكنه لم يلتزم لتعصره ماديا.

يذكر أن قوة أمنية بالتنسيق مع عدد من الضحايا تمكنت منذ شهر من القبض "مصطفى ش" موظف بالكهرباء من أبناء المنا صافور، و"رشدى" لقيامهما أيضا بالنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح.