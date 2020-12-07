شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى المرحلة الثانية للإعادة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنتهى اليوم الإثنين آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البريد، حيث بدأت السفارات والقنصليات المصرية فى 124 دولة أجنبية وعربية، منذ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت كل دولة فى تلقى أصوات المصريين بالخارج على أن تتولى اللجان بالخارج عمليات الفرز وإعداد الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم فى نهاية اليوم.

وتولت البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج على مدار السبت والأحد بتلقى أصوات المصريين بالخارج وبعد التأكد من سلامة إجراءات التصويت تم وضع مظروف بطاقة الاقتراع مغلقا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب.

وفى نهاية اليوم الإثنين لاستقبال مظاريف المصريين بالخارج يقوم أعضاء اللجنة عقب حلول التاسعة مساء بتوقيت كل دولة بفض محتويات كل صندوق وفتح المظاريف، وتفرغ كل منها في محضر يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية والتي تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج، وترسل الى الهيئة الوطنية للانتخابات في حقيبة لمراجعتها.

وتجري جولة الإعادة فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب على 100 مقعدا بين 200 مرشحين، في 13 محافظة، بعد حسم 41 مقعدا بالجولة الاولى.

المحافظات التي تجري فيها الإعادة هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء.

ويتابع الانتخابات 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية وأجنبية و3 مجالس قومية و51 مؤسسة إعلامية محلية و153 منظمة إعلامية دولية.

المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، أجريت فى 14 محافظة وتضم 143 مقعدا فرديا، حسم منهم 142 مقعدا بالجولة الأولى والإعادة لها بينما يتبقى مقعد واحد مخصص لدائرة ديرمواس بالمنيا مؤجل لوقت لاحق، بعد الطعون القضائية التي اخرت اجراء الانتخابات عليه في الجولة الاولى.

وفى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، أجريت فى 13 محافظة وتضم 141 مقعدا فرديا، حسم منهم 41 مقعدا بالجولة الأولى وتجرى حاليا الاعادة على 100 مقعد.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر جميع المقاعد المخصصة لنظام القائمة فى المرحلتين الأولى والثانية بعدد 284 مقعدا.