شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: رسائل مصر الحاسمة من باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: الحاسمة من باريس: لا يمكن وصفنا بالدولة المستبدة.. نجاهد لبناء مستقبل 100 مليون.. نواجه تنظيما إرهابيا يهدد العالم.. لدينا 55 ألف جمعية أهلية.. يجب عدم ربط الإرهاب بأى دين.. نوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.. لن نتخلى عن أشقائنا أبدا

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«الخليج 365» تنتزع اعتذارا من الرئيس الفرنسى للعالم الإسلامي.. رسائل مصر الحاسمة من باريس: لا يمكن وصفنا بالدولة المستبدة.. نجاهد لبناء مستقبل 100 مليون.. نواجه تنظيما إرهابيا يهدد العالم.. لدينا 55 ألف جمعية أهلية.. يجب عدم ربط الإرهاب بأى دين.. نوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.. لن نتخلى عن أشقائنا أبدا.

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