شكرا لقرائتكم خبر عن وقفة الجالية المصرية فى باريس تزامنا مع لقاء الرئيسين السيسى وماكرون.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمع عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بفرنسا، وعدد من أعضاء الجالية المصرية بهولندا، أمام قصر الإليزيه، خلال مؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حاملين الأعلام المصرية وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما رددوا الأغاني الوطنية، وشعارات "تحيا مصر" و"بنحبك يا سيسي".