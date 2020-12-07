شكرا لقرائتكم خبر عن صحفية فرنسية: زيارة الرئيس السيسى لفرنسا مهمة فى التوقيت والملفات المطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فابيولا بدوى الكاتبة الصحفية، إن زيارة الرئيس السيسى لفرنسا مهمة من حيث التوقيت والملفات المطروحة، مشيرة إلى أن التوقيت كان هاما وتأجيل هذه الملفات فى ظل المتغيرات فى العالم لم يكن شيئا مطروحا.

وأوضحت خلال مداخلة عبر سكايب، ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن هناك زخما فى اللقاءات، مضيفة أن فرنسا دولة مؤسسات، فكل منهم تهتم بنفس الملفات وتريد أن تستمع وتعطى وجهة نظرها.

وأشارت الكاتبة الصحفية، إلى أن الملفات المطروحة لا تهم فقط منطقة الشرق الأوسط ولكنها تهم أوروبا وأكثر شعوب العالم.

وتابعت "من يكتب على السوشيال ميديا ليس هو العالم بالأمور وليته يعطينا تاريخيا متى ضغطت فرنسا على بلدان أخرى لملف حقوق الإنسان، حيث أن حقوق الإنسان ملف أساسى بالنسبة لفرنسا تحترمه ولكنها تحترم خصوصية البلدان، فتطبقه على نفسها وتريد من الآخرين أن يحترمون قوانينها وقواعدها".