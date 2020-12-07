شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل: توثيق شكل المحاكم قبل وبعد تطويرها حتى تتم محاسبة المسئول عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية كلفه منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2019 الماضى، بتطوير منظومة العدالة في مصر، وأنه ترجم تكليفات الرئيس لخطة تنفيذية تستمر 3 سنوات، والتى مر منها عام واحد ومتبقى عامين.

وأوضح المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال حوار خاص أجرته الإعلامية لميس الحديدى على قناة "أون"، أن الرئيس السيسى سأله عقب توليه منصبه "هل شكل المحاكم عجبك؟"، وهو ما دفعه إلى وضع خطة لتطوير العدالة والتى شملت مجموعة من العناصر الرئيسية المكونة للمنظومة القضائية فى مصر وهى المحكمة والقاضى وإجراءات التقاضي والقوانين المنظمة لها.

وأشار وزير العدل إلى أن العنصر الأول لتطوير العدالة الممثل فى أبنية المحاكم مر بثلاثة مراحل حيث تضمنت المرحلة الأولى تطوير 91 محكمة، بينما شهدت المرحلة الثانية تطوير 116 محكمة بإجمالى 207 محكمة، بينما مازالت المرحلة الثالثة والأخيرة مستمرة حتى الآن، لافتا إلى أن تطوير أبنية المحاكم من الداخل شمل قاعات الجلسات وغرفة المداولة ودورات المياه، فيما أمدت يد التطوير إلى المحاكم من الداخل والخارج نظرا لحالة بعض المحاكم السيئة.

وأضاف وزير العدل، أن بعض نقابات المحاميين طلبت من الوزارة تطوير غرف المحاميين داخل المحاكم، وبالفعل تم تطويرها بناء على طلبهم، مؤكد أن غرف المداولة بالمحاكم في مصر مكيفة بنسبة تزيد عن 90%، وأن جميع قاعات المحاكم بها وسائل تهوية جيدة من مراوح وتكييفات.

وأكد وزير العدل، أنه جار تطوير محكمة عابدين بشكل يليق بمكانة مصر، كما بدأت الوزارة فى أعمال التجديد فى محاكم مصر الجديدة وشمال القاهرة والإسكندرية، موضحا أنه تم توثيق وضع وشكل المحاكم قبل وبعد تطويرها بمجموعة من الصور الفوتوغرافية حتى يتم محاسبة المسئول عنها بعد ذلك، حيث يتم إلزام المسئول عن المحكمة المطورة بالتوقيع على صورة تثبت وضعها الحالى.

يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة"، من تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة "ON".