شكرا لقرائتكم خبر عن تلاوة رائعة لكروان الدقهلية الشيخ إبراهيم المسلمى من سورة الأعراف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر القارئ الشيخ إبراهيم المسلمى، أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر وخاصة فى محافظة الدقهلية ومحافظات الوجه البحرى التى يشتهر فيها الشيخ وأطلق عليه محبيه "كروان الدقهلية". القارئ الشيخ إبراهيم المسلمى، يقدم عبر الخليج 365 تلاوة قرآنية مؤثرة مما تيسر من سورة الأعراف بدءا من قول الله تعالى:"إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ".

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