شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: خروج 94 مواطنا بعد تحسن حالتهم الصحية ضمن 110 مصاب باختناق غاز بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الإثنين، عن خروج 94 مواطنًا من المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وذلك من إجمالى 106 حالة أُصيبت باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بشركة مياه الشرب بحى الزهور بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم الدفع بـ30 سيارة إسعاف مجهزة وإرسال فريق من المسعفين على الفور بموقع الحادث، مشيرًا إلى أنه تم نقل 64 حالة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، و 46 حالة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأكد أنه جميع المواطنين الذين ما زالوا فى المستشفيات حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة حتى تحسن حالتهم الصحية وخروجهم من المستشفيات.