غدًا.. الصحة تنظم "وبينار علمي" لشرح بروتوكول علاج كورونا للأطباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
تشهد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، غدا، الوبينار العلمي الذي تنظمه الوزارة لشرح البروتوكول المحدث لفيروس كورونا في نسخته الرابعة بحضور عدد من الأطباء وآخرين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
يحضر الوبينار الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وأعضاء اللجنة العلمية.
يأتي الوبينار للرد على أسئلة الاطباء واستفساراتهم بشأن البروتوكول الجديد وذلك غدا الثلاثاء، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية.
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