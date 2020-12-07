بيان عاجل من محافظة الجيزة بشأن انهيار عقار بالعمرانية جزئيًا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت محافظة الجيزة، اليوم الاثنين، بيانًا عاجلًا بشأن انهيار جزء من العقار رقم 26 مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.

وأوضحت المحافظة في بيانها، أنها تلقت بلاغًا في تمام الساعة 6:30 مساء اليوم، بشأن العقار المنهار جزئيًا، موضحة أنه في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الفورية لكافة البلاغات الواردة، توجه حي العمرانية إلى الموقع وتبين أن العقار يتكون من دور أرضي وأول فوق الأرضي.

وأضافت أنه تبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبية على الغرفة بالدور الأرضي، ما أدى إلى وفاة سيدة تبلغ من العمر حوالي 80 سنة، والعقار مكون من 4 شقق ولا توجد إصابات أخرى.

ونقلت المتوفية إلى مستشفى الهرم، وتبين أن الانهيار نتيجة قيام المستأجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضي الخشبي وتم القبض على مستأجر الوحدة، وإيداعه قسم شرطة العمرانية، وتم إجراء المعاينة من قبل رئيس النيابة.

وأعد الحي تقرير بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، واستصدار القرار المناسب، حفاظًا على سلامة المواطنين القاطنين بالعقار، بحضور محمد نور الدين رئيس حي العمرانية.