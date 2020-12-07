علي عبدالعال: نجاح مصر في إجراء الانتخابات رسالة مهمة للداخل والخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن نجاح مصر في إجراء الانتخابات البرلمانية كاستحقاق دستوري رسالة مهمة للداخل والخارج، خاصة وأنها نجحت في ظل تحدي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس النواب عقب الإدلاء بصوته، في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إن ما حدث نجاح تاريخي للشعب المصري ومؤسسات الدولة، في ظل التحديات الصحية، مضيفًا: "وهي رسالة لكثير من الدول على مستوى العالم أن خيار تأجيل الانتخابات غير ضروري".

ووجّه رئيس مجلس النواب التحية للأجهزة الأمنية القائمة على إجراء الانتخابات، مضيفًا: "التحية واجبة للشعب المصري البطل الحقيقي الذي شارك في العملية الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب".​