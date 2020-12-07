ضبط صاحب شركة هارب من 103 سنوات سجن فى المعادى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صاحب شركة للمعمار مقيم بالمقطم وله محل إقامة آخر بالمعادي هارب من أحكام قضائية. وتبين أن صاحب الشركة محكوم عليه فى 127 حكم حبس "جزئى ومستأنف"فى قضايا "شيكات - مبانى". وذلك بإجمالى حبس 103 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت أكثر من (1,526,000 مليون وخمسمائة وستة وعشرون ألف جنيه). وتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

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