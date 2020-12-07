عقار الهرم المنهار.. ماذا حدث في السادسة والنصف مساء؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات مصرع مسنة وإصابة عامل في انهيار منزل بالهرم، الاثنين.

في تمام السادسة والنصف مساء لقى مسؤول شرطة النجدة بلاغا بانهيار جزء من عقار رقم ٢٦ مكرر من شارع مصر والسودان بحي العمرانية.

فور إخطاره بالواقعة، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء سعيد والمقدم محمد إمام والمقدم مصطفى عبد الحليم.

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثة السيدة المُسنة من تحت الأنقاض، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم. وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة واشتباه نزيف داخلي.

وتم إسعاف العامل بموقع الحادث، وتبين إصابته في السابق لدى وقوفه أعلى سقف العقار قبل انهياره.

وتبين بالفحص أن العقار يتكون من أرضي + اول فوق الأرضي يضم 4 شقق، وتبين انهيار سقف الغرفة المكون من ألواح خشبية علي الغرفة بالدور الأرضي، مما أدى إلى مصرع مسنة تدعى "ناني بخيت".

وتبين أن الانهيار نتيجه قيام المستاجر بعزل سقف الدور الأول فوق الأرضي الخشبي، وتم القبض عليه بقسم شرطة العمرانية.

وأعد مسؤولو الحي تقريرا بإخلاء العقار من السكان لحين معاينة لجنو المنشآت الآيلة للسقوط واستصدار القرار المناسب، حفاظا على سلامة السكان.