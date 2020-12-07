ارتفاع عدد ضحايا انهيار منزل بالهرم إلى متوفاة ومصاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أصيب عامل بجروح وكدمات إثر انهيار منزل بالهرم، مساء الاثنين.

وتم إسعاف المصاب بموقع الحادث، وتبينت إصابته في السابق لدى وقوفه أعلى سقف العقار قبل انهياره.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بمحيط العقار بعد إخلائه تنسيقًا مع مسؤولي الحي؛ للحفاظ على سلامة المارة وإخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط للمعاينة.

البداية جاءت مع رغبة (ناني بخيت 75 سنة) في ترميم سقف الغرفة العلوية وعمل طبقة عازلة فاستعانت بأحد العمال؛ لإنجاز تلك المهمة.

حالة المنزل القديم لم تتحمل أعمال الترميم فانهار سقف الطابق العلوي والأرضية، وكمية من جوالات الأسمنت على الشقة التي تقطن فيها السيدة المُسنة بمفردها؛ لتلقى حتفها في الحال.

فور إخطاره بالواقعة، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء سعيد والمقدم محمد إمام والمقدم مصطفى عبدالحليم.

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثة السيدة المُسنة من تحت الأنقاض، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم. وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة واشتباه نزيف داخلي.