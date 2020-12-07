دفعت حياتها ثمن ترميم السقف.. تفاصيل مصرع مُسنة في انهيار منزل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت المعاينة ملابسات مصرع مُسنة في انهيار منزل بمنطقة الهرم، مساء الاثنين.

مالكة المنزل (ناني بخيت 75 سنة) قررت ترميم سقف الغرفة العلوية وعمل طبقة عازلة فاستعانت بأحد العمال؛ لإنجاز تلك المهمة.

حالة المنزل القديم لم تتحمل أعمال الترميم فانهار سقف الطابق العلوي والأرضية وكمية من جوالات الأسمنت على الشقة التي تقطن فيها السيدة المُسنة بمفردها؛ لتلقى حتفها في الحال.

فور إخطاره بالواقعة، دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء سعيد والمقدم محمد إمام والمقدم مصطفى عبدالحليم.

ونجح رجال الإنقاذ في انتشال جثة السيدة المُسنة من تحت الأنقاض، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم. وذكر تقرير مفتش الصحة أن الوفاة نتيجة كسر في الجمجمة واشتباه في نزيف داخلي.