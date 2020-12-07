"السقف وقع عليها".. انتشال جثة مُسنة في انهيار منزل بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: انتشل رجال الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة جثة مُسنة لقيت مصرعها إثر انهير منزلها بالهرم، مساء الاثنين. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بانهيار منزل بشارع نصر الدين بالقرب من نفق الهرم. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بفريق إنقاذ بري بقيادة اللواء علاء سعيد والمقدم محمد إمام والمقدم مصطفى عبد الحليم. وتبين بالفحص انهيار سقف منزل مكون من طابقين (أرضي - أول علوي) على مالكته وتدعى ناني بخيت فانوس 75 سنة. ونجح رجال الإنقاذ تحت إشراف اللواء هشام صادق في انتشال جثة السيدة المُسنة من تحت الأنقاض، ونقلها إلى مشرحة مستشفى الهرم. وانتقلت قوات الشرطة مدعومة بمعدات الحي لرفع ركام المنزل، وفرض كردون أمني بمحيطه.

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