ضبط المتهم بحمل سلاح جرينوف وإرسال صورته لمعارفه في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: كشفت أجهزة الأمن ملابسات تصوير أحد الأشخاص لنفسه حاملاً رشاش جرينوف وإرسال الصورة لمعارفه وأصدقائه عبر تطبيق "واتس آب". بالفحص أمكن تحديد المتهم، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا. وعقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه وبحوزته السلاح الناري. وبمواجهته قرر حيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

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