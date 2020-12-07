شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يعلن السيطرة على تسرب غاز الكلور بمحطة المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء جمال نور، محافظ كفر الشيخ، بأنه ورد إلينا إخطار في تمام الساعة ٥ مساءً، وأثناء متابعتنا للعملية الانتخابية بتسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بجوار كوبرى القنطرة بالعاصمة كفر الشيخ، وبالقرب من الموقف الجديد، وعلى الفور تم اخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم الانتقال على الطبيعة إلى موقع التسريب، وعمل تحويلات مرورية لتفادي تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز، والدفع بعربات الإسعاف حول موقع الحدث لنقل المتضررين إلى مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى العبور، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بهما، وتم بحمد الله السيطرة على تسرب الغاز بمحطة المياه خلال ٣٠ دقيقة بجهود مشتركة من جميع الجهات.

وأكد محافظ كفر الشيخ في بيانه، أنه تم الانتقال إلى مستشفى كفر الشيخ العام لمتابعة التعامل مع الحالات والتي بلغت حوالي ٥٥ حالة، وتم التعامل معهم والحالات الآن مستقرة وتم خروج أكثر من نصف الحالات وجارى الخروج تباعاً.

وواصل، ننصح أي مواطن تعرض لاستنشاق الغاز ويشعر بضيق في التنفس التوجه على الفور لأقرب مستشفى للاطمئنان وأخذ الإجراءات الطبية الإحترازية، مؤكداً أننا نطمئن أهالينا بأن الأوضاع مستقرة حالياً، وإن شاء الله خلال اقل من ساعة ستعود أجواء المدينة لطبيعتها.