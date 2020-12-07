شكرا لقرائتكم خبر عن محمود سعد الدين يقدم حلقة خاصة من داخل مجلس النواب ببرنامج «الخلاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقدم الإعلامي محمود سعد الدين، حلقة خاصة ببرنامج «الخلاصة» على قناة الحدث اليوم، من داخل البرلمان المصري، ويتناول خلال الحلقة قصص ووقائع عن تاريخ مجلس النواب المصري باعتباره واحد من أقدم الغرف التشريعية في العالم، ويرصد «سعد الدين» ملابسات وكواليس خطابات تاريخية وقرارات مصيرية لرؤساء مصر تتعلق بالحرب والسلام تم اتخاذها من داخل البرلمان المصري.

ويجري الاعلامي محمود سعد الدين، جولة داخل غرف مجلس النواب ويحكي وقائع انشاء البرلمان وطبيعته، كما يتجول بكاميرا «الخلاصة» في القاعة الرئيسية للمجلس التي تم تهيئتها، وتنتظر استقبال النواب الجدد لبداية فصل تشريعي مختلف يطوق المصريين فيه أن يكون برلمان 2020 أكثر قوة من سابقيه.