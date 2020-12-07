شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: «كورونا» سيتحول لفيروس موسمي مثل الإنفلونزا العادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الصحية، إن اللقاح الصيني لفيروس كورونا لن يكون الوحيد المتاح في مصر، لافتَا إلى أن مؤسسة «جافي» المعنية بالتوزيع العادل للقاحات تعمل على توفير اللقاحات لمعظم دول العالم، وهذا الأمر سيتفيد منه كل دول العالم، لأن وجود مكان ما في العالم به بؤر إصابة قد يؤدي إلى الإصابة مرة أخرى.

وأوضح مستشار الرئيس، خلال تصريحات إعلامية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن فيروس «كورونا» سيتحول إلى فيروس موسمي سنتعامل معه مثل الإنفلونزا العادية، مع توفير أكثر من لقاح خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «العام المقبل سيشهد انفراجه في أزمة كورونا».