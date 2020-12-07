شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب وصيانة 113 كشافا بمركز أبوقرقاص بالمنيا لإنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإعادة الإنارة للطريق الصحراوي الشرقي، بمحيط كل مركز من المراكز التسعة، بالإضافة للمتابعة المستمرة لأعمال الصيانة الدورية لأعمدة الانارة، وذلك حرصاً على سلامة وأمن المواطنين، ولتفادي وقوع الحوادث على الطريق الشرقي.

وأكد المحافظ، حرص الدولة على حياة المواطنين وتقديم كافة الخدمات لهم، من خلال رفع كفاءة الطرق وتنفيذ اعمال الانارة، مشيراً إلى استمرار توصيل الخدمات وإجراء اعمال التطوير بجميع مراكز المحافظة، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، تواصل الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، أعمال إنارة الطريق الصحراوي الشرقي القديم لامتداد المركز حتى نهاية الحدود الإدارية، حيث تم إجراء عملية الإحلال والتجديد لكافة الأعمدة المتهالكة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لها، وتم تركيب وصيانة 113 كشافا.