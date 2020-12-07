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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقوم قناة مدرستنا التعليمية بتقديم البرامج التعليمية لكل من الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، كما تقدم أيضًا دروسًا للمرحلة الإعدادية خلال الأسبوع الثامن فى الفترة من الأحد الموافق 6 ديسمبر وحتى يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وتعيد القناة عرض نفس البرامج التعليمية التى تم تقديمها طوال الأسبوع للمرحلة الاعدادية يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع الثامن)

ونقدم مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية والإعادة يوم السبت الموافق 12 ديسمبر 2020:

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادى من 6 وحتى 10 ديسمبر 2020 والإعادة يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع الثامن)

مواعيد دروس الصف الثانى الإعدادى من 6 وحتى 10 ديسمبر 2020 والإعادة يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع الثامن)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادى من 6 وحتى 10 ديسمبر 2020 والإعادة يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع الثامن)

وبدأت قناة مدرستنا في بث البرامج التعليمية اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2020، والتى تتخصص في تقديم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائى، وأيضًا لطلاب المرحلة الإعدادية، وذلك عبر القمر الصناعى نايل سات من خلال تردد 12303 -- الاستقطاب أفقي -- ومعدل الترميز 27500 -- ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.