شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الطيران الفيدرالي الأمريكي: نثق 100% في سلامة «بوينج 737 ماكس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدى مدير إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية «ستيف ديكسون» ثقته بنسبة 100% في سلامة طائرة «بوينج 737 ماكس»، بعد حصول صانعة الطائرات على الموافقة للعودة للتحليق.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية وقعت اليوم على أمر السماح للطائرة «737 ماكس» باستئناف رحلاتها في أعقاب وقف استخدامها منذ مارس 2019، بعد حادثين أسفرا عن مقتل 346 شخصًا.

وقال «ديكسون» خلال مقابلة مع وكالة «رويترز»: «لقد فعلنا كل ما في وسعنا للتأكد من أن هذه الأنواع من الحوادث لن تتكرر مرة أخرى».

وأضاف أن التغييرات التي تم إدخالها على التصميم ألغت ما تسبب في هذه الحوادث، قائلاً: «أشعر بالثقة بنسبة 100%».

وكان «ديكسون»، وهو طيار سابق، أجرى رحلة تجريبية من طراز «737 ماكس» خلال سبتمبر الماضي لاختبار الطائرة.

وذكر أن المراجعة التي استغرقت 20 شهرًا كانت طويلة وشاقة، لكننا ذكرنا منذ البداية أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتصحيحه، على حد قوله.