شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بـ«تربية نوعية بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قرر الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، فتح باب التسجيل للمشاركة والترشح لانتخابات اتحاد الطلاب بكلية التربية النوعية للعام الجامعي 2021/2020.
ومن المقرر أن يبدأ سحب الإستمارات الخاصة بالترشح من مكتب رعاية الشباب بالكلية يوم الخميس المقبل الموافق العاشر من ديسمبر، على أن يكون اعلان الكشوف النهائية للمشرحين يوم الأربعاء الموافق السادس عشر من ديسمبر بعد الإنتهاء من تلقي الطعون وفحصها.
يذكر أن الجامعة سوف تسمح للطلاب المرشحين بإعلان برنامجهم الإنتخابي على مدار ثلاثة أيام تبدأ من يوم الخميس السابع عشر من ديسمبر وحتى السبت الموافق التاسع عشر من الشهر ذاته.
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