شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثانية من «كورونا» تهدد احتفالات «أعياد الميلاد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع تصاعد الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا، أعلنت الكنائس المصرية عن إجراءات جديدة أوصت بها على مدار اليومين الماضيين كإجراءات احترازية، وشددت على الكهنة والأتباع بضرورة العمل بها، فى الوقت الذى يخشى فيه البعض من استمرار تلك الإجراءات مع اقتراب موعد الاحتفال بأعياد الميلاد.

وبدأت الكنيسة القبطية، أمس، تطبيق قراراتها الاحترازية الجديدة بشأن تعليق القداسات والخدمات الكنسية لمدة شهر، وذلك بعد وفاة 5 كهنة خلال يومين فقط وتصاعد الإصابات بالفيروس.

وكانت آخر القرارات صادرة من الكنيسة الكاثوليكية، والتى أعلنتها مساء أمس الأول، الاستمرار فى صلوات القداس على ألا يتجاوز الحضور 40% من سعة الكنيسة، ويكون هناك فاصل بين كل مصلٍّ وآخر مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات.

وبخصوص «المناولة»- طقس كنسى- صرحت بأن يضع الكاهن المناولة للمصلى فى يده، على أن ينتظر الكاهن حتى يتأكد أن المصلى قد تناولها مباشرة فى فمه، ويمتنع الآباء الكهنة فى هذه الفترة الاستثنائية فقط عن مناولة الأطفال دون 6 سنوات. وقررت الكنيسة إقامة قداس عيد الميلاد فى كل الكنائس بنفس الإجراءات الاحترازية، ويمكن إضافة قداس آخر يوم العيد صباحا، بحسب احتياج كل رعية بالتنسيق مع مطران كل إبراشية، وذلك لتقليل أعداد الحاضرين فى كل قداس.

فى سياق متصل، قرر المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الخميس الماضى، استمرار العبادة بالكنائس بحضور ٢٥% من مساحة الكنيسة لكل الاجتماعات والمناسبات، على أن يجتمع المجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب الإنجيلية يوم ١٩ ديسمبر الجارى لمتابعة الموقف فى ضوء الأوضاع والاطلاع على كل التقارير.

وفى سياق موازٍ، دعا الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إلى اجتماع للمجلس التنفيذى لإبراشية مصر، لبحث استعدادات عيد الميلاد فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا. وقال «حنا» فى تصريحات صحفية: «نجتمع السبت المقبل لبحث كيفية الاحتفال بليلة الكريسماس فى كنائسنا المختلفة فى ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس (كوفيد- ١٩).