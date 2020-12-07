شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة السويس» يتفقد مستشفيات السويس العام والحميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، رافقه دكتور سعيد عبادي، عميد كلية الطب بجامعة المحافظة، الاثنين، مستشفى السويس العام ومستشفى الحميات.

واستهدفت الجولة التفقدية سير العمل بالمستشفيات ومتابعة جاهزيتها لاستقبال المرضى وتوفير كل الدعم لها وللعاملين بها لمواجهة التحديات الموجودة، وعلى رأسها «كوفيد- 19».