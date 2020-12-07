شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: نسعى لنقل خبرات مصر فى التعامل مع كورونا للدول الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، خلال الجلسة الثانية لاجتماع المجلس التنفيذى لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، تقديم كل الدعم الممكن لمساعدة كافة المدن الأفريقية لمواجهة جائحة كوفيد 19، ونقل خبرات مصر فى كيفية التعامل معها لكافة الدول الأفريقية.

واقترح محافظ القاهرة خلال الاجتماع تنظيم اجتماع مشترك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المدن الأفريقية للنقاش وتبادل الخبرات عن كيفية مواجهة الجائحة وآثارها السلبية .

وأكد المحافظ أن محافظة القاهرة حرصت على توفير مبنى مجهز لاستضافة مقر دول الشمال للمنظمة، كما تم الإعداد للتوقيع على اتفاقية المقر فى مارس 2020 ولكن حالت ظروف جائحة كورونا دون إتمام ذلك، مشيرًا إلى أنه تم خلال الاجتماع الأول تقديم الدعوة للمسئولين بالمنظمة الأفريقية والدولية لزيارة القاهرة فى فبراير القادم للتوقيع على اتفاقية المقر وإطلاق أنشطته .

وأكد محافظ القاهرة سعى القاهرة لخلق شراكة دولية لدعم نشاط المقر، وذلك لخدمة المنظمة الأفريقية والدولية وأيضًا دعم نشاط "ريفيلا" إقليميا ودوليا لأهمية إعلاء دور المرأة الأفريقية .

وأوضح محافظ القاهرة أن مصر كانت من أوائل الدول التى دعمت المرأة، فصارت المرأة فى مصر وزيرة ومحافظ ونائبة للمحافظ ورؤساء مدن وأحياء ويؤدون عملًا مميزًا وناجحًا.

وأكد محافظ القاهرة حرص مصر على دعم أشقائها فى كافة المجالات لاسيما فى إطار ما تم الإعلان عنه صباح اليوم لاستضافة المؤتمر الثانى للمدن قاطرة المدن المستدامة فى نسخته الثانية، وذلك بعد نجاح المؤتمر الأول فى القاهرة فى يونيو 2019 ، كما أكد المحافظ سعيه مع سكرتير عام منظمة المدن المحلية الأفريقية فى تنفيذ مقترحه الهام لعقد مؤتمر للمخلفات الصلبة وهو التحدى الكبير الذى يواجه المدن الأفريقية، مشددًا على حرص القاهرة على الوفاء بتعهداتها والتزامها بالعمل الأفريقى المشترك .