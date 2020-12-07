شكرا لقرائتكم خبر عن 60 طفلا في احتفالية جمعية مصر الجديدة بيوم المعاقين ذهنيًا الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تطلق جمعية مصر الجديدة، برئاسة الدكتور نبيل حلمي، احتفالية ذات طابع خاص بعنوان «معا نتحدى الإعاقة»، والتي تأتي تزامناً مع اليوم العالمي للمعاق ،والتى تبدأ في الحادية عشر ظهر غد الثلاثاء 8 ديسمبر بمكتبة مصر الجديدة للطفل احدى منارات المعرفة التابعة للجمعية.

وقال الدكتور نبيل حلمي، في بيان، الاثنين، إن الإحتفالية يشارك فيها أكثر من 60 طفلا معاقًا، وتهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتسليط الضوء على حقوقهم كاملة والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، كما تؤكد على حقوقهم في التعبير وتقرير المصير وإتاحة جميع الفرص لهم لإثبات قدراتهم وإمكاناتهم على العطاء والمشاركة، ليكونوا عناصر فاعلة وقادرة على العطاء والعيش باستقلالية وجعلهم أكثر فاعلية واعتماداً على الذات وتحقيق دمجهم العادل وضمان كامل حقوقهم الإنسانية.

من جانبها قالت مروة عبدالرحمن، مديرة مكتبة الطفل، إن الاحتفالية بالتعاون مع فريق طموح للكنوز البشرية هو فريق تطوعى يهتم باكتشاف ودمج وتنمية الطاقات والمهارات البشرية الإيجابية لدى كافة فئات المجتمع المصري والعربي مشيرةالى الاحتفالية تبدأ بفريق الإنشاد الديني بالتفاعل مع الأطفال وكذلك العاب تنمية المهارات السمعية والبصرية لتقوية الذاكرة وعلاج التشتت والسرحان وعدم التركيز عن طريق ألعاب بسيطة وشيقة، فقرة قصيرة غناء لأطفال من متحدي الاعاقة ومنها غناء بالاشارة لأطفال الصم، وفقرة أراجوز وتلوين ومسابقات، فقرة كاراتيه جماعية لدمج بين أطفال عاديين وأطفال ذهني ومكفوفين وصمّ، وفقرة أخرى فردية مجموعة صم يقدم كل طغل عرض مستقل.