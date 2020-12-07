شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة» تعلن القضاء على مشكلة ضعف الخدمة في «روض إسكندر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الانتهاء تمامًا من مشكلة ضعف مياه الشرب بشكل نهائي بمنطقة «روض إسكندر» التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، حيث تم تغير خط 2 بوصة إلى 4 بوصة بلاستيك pvc، وذلك في إطار التعاون المستمر بين شركة محافظات القناة، ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تشمل تقديم الدعم لتوصيل خدمه مياه الشرب للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا بهدف توفير كوب مياه شرب نظيف.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، في بيان، الاثنين، أنه جرى التعاون مع أحد الجمعيات الخيرية، والتي حرصت على بتقديم الدعم لتنفيذ الأعمال المطلوبة وقامت الشركة بالتنفيذ والإشراف على أعمال تغيير خط المياه من 2 بوصة القديم المتهالك إلى 4 بوصة جديد بلاستيك، وبعد الانتهاء تم دفع المياه للأهالي المنطقة.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير لمنطقة ابوعطوه، ومنطقة الزغابة، والسحارة، وبمنطقة الشهداء بشارع حسين حجازى بالبلابسة، وبمنطقة حى السلام ارض الجاويش، وبمنطقة المحطة الجديدة شارع ممفيس، ومنطقة الشيخ زايد، والثالثة جاهز، ومنطقة التمليك، مضيفا انه تم أصلاح كسر بخط 10 بوصه بقرية الشروق، وأصلاح خط قطر 6 بوصه بقرية ابوعزام بالقصاصين.