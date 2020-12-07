شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تشجير بأحياء مدينة مرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة مطروح، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، ورفع كفاءة الانارة العامة وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدّمة للمواطنين مع تكثيف جهود التطهير والتعقيم واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

وبحسب بيان، الاثنين، واصل مجلس مدينة مرسى مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المركز جهوده في أعمال النظافة العامة اليومية بالاحياء الـ 6 والقرى التابعة للمركز ورفع التراكمات والقمامة واستكمال اعمال التشجير بنطاق المدينة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة والتيسير على المواطنين كما قامت القرى التابعة للمركز.