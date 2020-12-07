شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «المحافظين» يناشد الناخبين المشاركة والتصويت في جولة إعادة انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناشد المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، جموع الناخبين بالمشاركة في التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اليوم وغدًا لعدم التفريط في حقوق المواطن الدستورية.
وقال في بيان صادر عن «المحافظين» وموجه لكافة المصريين من الذين لهم حق التصويت: «عليكم جميعا المشاركة والتصويت بكثافة لمن ترونه قادرًا على تمثيلكم والتعبير عنكم.. تصويتكم هو الضمانة الحقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، وحتى يكون من تختارونه مسئولا أمامكم وأمام الأمة وتكون مواقفه من القوانين والتشريعات التي تشكل خطط عمل الحكومة وتحدد سياسات الدولة معبرة بصدق عن آراءكم وطموحاتكم ومطالبكم التي تصب في المصلحة العامة«.
وتابع قرطام في بيانه: «لا تتخلوا عن حقكم ولا تتقاعسوا عن أداء واجبكم تجاه وطنكم ودولتكم وأبنائكم وأنفسكم، ودعونا نتصدى معا لكل الظواهر السلبية التي تفرغ الانتخابات من مضمونها الحقيقي وتنحرف بها عن أهدافها الدستورية».
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