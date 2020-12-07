شكرا لقرائتكم خبر عن نقف على الحياد.. «فودة» يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية في لجان الانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على تطبيق الإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا في لجان انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب في دائرة طور سيناء مؤكدا على الحيادية والنزاهة والشفافية التي تدار بها عملية الاقتراع.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ مقرات اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء واطمأن على الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، رافقه اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام للمحافظة، واحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والمشرف على مركز العمليات.

وأكد محافظ جنوب سيناء ان القيادات التنفيذية والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام بالحيادية والشفافية التامة خلال العملية الانتخابية.

وشدد المحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامه والحرص على التباعد الاجتماعي مضيفاً ان مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة في انعقاد تام حتى نهاية الانتخابات يتابع مع مراكز العمليات بالمدن ومستعد في حالة حدوث أي طوارئ.

وتتم الانتخابات على يومي 7'8 ديسمبر الجاري على المقعد الفردي بالدائرة الثانية بجنوب سيناء ويبلغ عدد الناخبين بجولة الإعادة 60764 ناخب، وعدد اللجان الانتخابية بجولة الإعادة الدائرة الثانية 19 لجنة فرعية، موزعة كالتالي 4 لجنة فرعية برأس سدر 2 ذكور و2 إناث، 2 لجنة فرعية بأبوزنيمة مختلط، 2 لجنة فرعية بأبورديس مختلط، 11 لجنة فرعية بطور سيناء 6 ذكور و5 إناث، عدد المقار الإنتخابية 9 مقر انتخابي، رأس سدر 2 مدرسة، ابو زنيمة 1 مدرسة، أبورديس 1 مدرسة، طور سيناء 5 مدارس.