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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبث قناة مدرستنا التعليمية البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وأيضًا المرحلة الإعدادية للأسبوع الثامن خلال الفترة من الأحد الموافق 6 ديسمبر وحتى الخميس الموافق 10 ديسمبر 2020، وتقوم القناة بإعادة تقديم نفس البرامج التعليمية التى تم تقديمها على مدار الأسبوع للمرحلة الابتدائية يومى الجمعة 11 ديسمبر، للمرحلة الإعدادية يوم السبت 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع الثامن)

ونقدم مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعادة يوم الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020:

مواعيد دروس الصف الرابع الابتدائى من 6 وحتى 10 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع الثامن)

مواعيد دروس الصف الخامس الابتدائى من 6 وحتى 10 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع الثامن)

مواعيد دروس الصف السادس الابتدائى من 6 وحتى 10 ديسمبر 2020 والإعادة يوم 12 ديسمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الابتدائية (الأسبوع الثامن)

وبدأت قناة مدرستنا التعليمية أول بثها للبرامج التعليمية يوم 18 أكتوبر 2020، وتتخصص في تقديم دروس البرامج التعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، ولطلاب المرحلة الإعدادية أيضًا، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // ومعدل الترميز 27500 // ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.