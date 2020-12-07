شكرا لقرائتكم خبر عن بـ4 ملايين جنيه.. تسليم 30 مركبًا وثلاجة حفظ أسماك للصيادين بقنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت مؤسسة «صناع الخير»، الاثنين، قرية سمطا بحري بقنا وذلك بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وعدد من قيادات المحافظة؛ وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في الانتهاء من إعادة إعمار وتنمية وتطوير قري الجمهورية الأشد احتياجًا.

وصرّح مصطفي زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، في بيان، أنه تم إعادة إعمار ورفع كفاءة 30 منزل من المنازل المتهالكة داخل القرية حيث تم ترميم جدران وعمل أسقف وتركيب باب وشباك وسيراميك الأرضيات وعمل سباكة للحمام والمطبخ وعمل دهانات بالإضافة إلى إنشاء18 خزان صرف صحي ليستفيد منه 18 منزل بالقرية وتوصيل 25 وصلة مياه شرب نقية.

وأشار زمزم إلى أنه جرى تسليم 30 مركبًا صيد للصيادين داخل القرية يستفيد منها 30 أسرة ضمن المرحلة الأولي وكذلك تأمين على حياتهم، بالإضافة إلى توفير الأدوات وكذلك توفير ثلاجة حفظ أسماك لهم وذلك في استجابة سريعة من مؤسسة صناع الخير لمبادرة وزير القوي العاملة التي أطلقها من مؤتمر المسئولية المجتمعية والذي دعا فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم صغار الصيادين في محافظات مصر بالإضافة إلى أن المؤسسة قامت بتعليم عدد 30 شخص على حرفة الصيد من خلال عدد من الدورات التدريبية وذلك بإجمالي تكلفة 4 ملايين جنيه.

وقامت المؤسسة خلال الاحتفالية بتوفير قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون لأهالي القرية بقنا حيث قامت القافلة بالكشف على 500 من أهالي 14 نجع بالقرية ولاقت القافلة قبول واستحسان من الأهالي الذين أقبلوا عليها لإجراء الكشف الطبي حيث قامت القافلة بتقديم خدمات الكشف المجاني وتوزيع العلاج وتحديد الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو نظارات من خلال فريق من أمهر وأشهر أطباء العيون.

جدير بالذكر أن صناع الخير أطلقت مبادرة إنسانية رائدة لتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياج ونجحت في الانتهاء من تنمية وتطوير قرية دار السلام مركز يوسف الصديق بالفيوم وكذلك قرية السدح تخليدًا لذكري الاقتصادي محسن عادل وجارى التخطيط للانتهاء من إعادة تنمية وتطوير 15 قرية أخرى في عدد من المحافظات.

خلال افتتاح قرية سمطا بحري بقنا زمزم: تسليم 30 مركب وثلاجة حفظ أسماك للصيادين بقنا ضمن المرحلة الأولي بإجمالي 4 مليون جنيه