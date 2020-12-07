شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خضوعها للتحقيق.. «الأعلى للإعلام» يوافق على عودة برنامج ريهام سعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للإعلام اليوم الإثنين، على إعادة بث برنامج «صبايا الخير» للإعلامية ريهام سعيد، على قناة النهار من جديد بعد أن خضعت للتحقيقات بشأن حلقة صيد الحيوانات البرية.

وأوضح المجلس، في خطاب أرسله لقناة النهار اليوم، أنه لا مانع لدى المجلس من إعادة بث البرنامج؛ وذلك في ضوء التعهد المقدم من مقدمة البرنامج بالاعتذار للجمهور في أولى حلقاته، بعد إعادة البث عما تم التحقيق بشأنه، ويشترط إنهاء أي موضوعات متعلقة بنقابة الإعلاميين.

وقرر المجلس، أمس الأول، إيقاف بث برنامج صبايا الخير، ومنع ريهام سعيد من الظهور لحين انتهاء التحقيقات في واقعة حلقة صيد الحيوانات التي عرضت مؤخرًا وأثرت ردود فعل واسعة بين المهتمين بحقوق الحيوان.