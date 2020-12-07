شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «كاريتاس مصر»: «الزواج غير الموثق» عنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد فرع المجلس القومى للمرأة في الاسكندرية، برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي مقرر عام الفرع، ندوة ثقافية الاثنين تحت عنوان «الآثار السلبية المترتبة على الزواج غير الموثق»، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي ينفذها الفرع، بجمعية الهلال الاحمر فرع سموحه، بحضور هاني موريس، مدير جمعية كاريتاس مصر.

وقال هاني موريس إن الزواج غير الموثق يعد شكلا من أشكال العنف ضد المرأة، مشيرا إلى هناك مشكلتين رئيسيتين تتعرض لها المرأة والفتيات على وجه الخصوص، أولهما الزواج غير الموثق وهو شكل من أشكال العنف التي تتعرض له الفتيات، ويحرمهم من كافة حقوقهم الاجتماعية والقانونية وغيرها.

وأضاف: «المشكلة الثانية متمثلة في التحرش وهو من أشكال العنف التي تتعرض له الفتيات من صغر سنهن وتم مناقشة اسبابه وكيفية تعليم الفتيات في طفولتهن معناه وكيفية التصدي له».

وتناولت الدكتورة ماجدة الشاذلي، الحديث عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة وحمله الـ16 يوم من الأنشطة التي تقوم على التوعية لمظاهر العنف الممارس ضد النساء، لافتة إلى أشكال العنف وأنواعه ودورة حياة العنف الذي تتعرض له المرأة بدءا من الختان مرورا بالزواج المبكر والتحرش والعنف الأسري، مستعرضة أمثلة عن أشكال العنف الاقتصادي والنفسي والجنسي والجسدي.

وأوصى المشاركون في الندوة، بضرورة استمرار نشر حقوق المرأة في ضوء القوانين المتعلقةً بالأسرة ونشر أهم العقوبات الصادرة للعنف ضد المرأة في وسائل الإعلام المرئي والمسموع، وعرض الخدمات المقدمة للناجيات من العنف سواء خدمات الدعم النفسي أو الطبيب أو الاجتماعي أو القانوني.