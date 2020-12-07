شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يهنئ العاملين فى مطار برج العرب بالحصول على شهادة تجديد الأيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، العاملين بمطار برج العرب الدولى، لحصول المطارعلى تجديد اعتماد شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS. وأعرب وزير الطيران المدنى، عن سعادته بحصول مطار برج العرب على شهادة الأيزو، والذى يعد ثالث مطار بعد مطار شرم الشيخ والغردقة، فى الحصول على شهادة الأيزو خلال الأشهر القليلة الماضية، والذى يؤكد قدرة المطارات المصرية على تلبية احتياجات العملاء والمسافرين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال الإلتزام بالمعايير العالمية لنظم الجودة .

كما توجه بالشكر والتقدير لجميع العاملين بالمطار، على مجهوداتهم الدائمة نحو التطويرن وأدائهم المتميز الذى كان سبباً رئيسياً فى نجاح المطار، و حصوله على شهادة الأيزو.

ومن جانبه صرح الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، أنه فخور بحصول مطارات الشركة على شهادة الأيزو وذلك لأهميتها من أجل تحسين أداء عملها وتقديم أفضل الخدمات على مستوى مطارت جمهورية مصر العربية، مؤكدا على تفاؤله بحصول هذه الشهادة فى جميع المطارات المصرية فى القريب العاجل، بما يؤكد على إلتزام الشركة المصرية وجميع المطارت بتطبيق كافة معايير الجودة المتبعة عالميا.