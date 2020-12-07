شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات القضاة: لم نرصد عوائق أمام المواطنين فى مباشرة حقهم الدستورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، أن غرفة عمليات النادى برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، لم ترصد أى عوائق أمام المواطنين فى مباشرة حقهم الدستورى.

وأكد بيان النادى، انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية في مباشرة واجبهم الوطني في حراسة وعي المواطنين، وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.

وأوضح البيان، أن جميع اللجان والمقار الانتخابية بالدوائر التي تتضمنها المرحلة فتحت في مواعيدها، وتستمر عملية التصويت للناخبين في المحافظات التي تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية دون رصد أية عوائق في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.

وشدد البيان على أن الغرفة لم تتلق أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت على مدار اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.