شكرا لقرائتكم خبر عن توافد المواطنين على لجنة شريف مناع فى مصر الجديدة بإعادة النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد المواطنون على لجنة شريف حجاج مناع بمصر الجديدة للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الإعادة بمجلس النواب، وسط تواجد مكثف للخدمات الأمنية من مديرية أمن القاهرة لتأمين العملية الانتخابية. وفتحت اللجان ابوابها للتصويت في جولة الإعادة بمحافظة القاهرة والتي تجرى في 6 دوائر إنتخابية تشمل أقسام شرطة الزيتون والأميرية وحدائق القبة واول وثاني مدينة نصر ومصر الجديدة والمرج والبساتين ودار السلام والمعصرة وحلوان و15مايو والتبين ويتنافس فيها أربعة عشر مرشح على سبعة مقاعد.

ووضعت الأجهزة الأمنية بالقاهرة خطة أمنية محكمة لتأمين العاصمة، واعتمدت الخطة الموضوعة على إنشاء غرفة عمليات متابعة الانتخابات مجهزة بأحدث التقنيات وشاشات المراقبة لمتابعة ورصد أحداث العملية الانتخابية بكافة المقرات ومحيطها ومرتبطة بغرف العمليات الرئيسية بالوزارة ومختلف الجهات الأمنية ومحافظة القاهرة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات اثناء دخول المواطنين اللجان للإدلاء بأصواتهم.