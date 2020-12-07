"الطيران المدني": مطار برج العرب يحصل على شهادة تجديد "الأيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، اليوم الاثنين، تجديد اعتماد شهادة الأيزو الدولية (ISO 9001-2015) لمطار برج العرب الدولي، والمعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS.

وأضاف وزير الطيران، أن مطار برج العرب الثالث، بعد مطاري شرم الشيخ والغردقة في الحصول على شهادة الأيزو، خلال الأشهر القليلة الماضية، موضحًا أن هذا يؤكد قدرة المطارات المصرية على تلبية احتياجات الركاب، وتقديم أعلى مستوى من الخدمات من خلال الالتزام بالمعايير العالمية لنظم الجودة.

ووجّه الوزير الشكر والتقدير لجميع العاملين في المطار على مجهوداتهم الدائمة، نحو التطوير وآدائهم المتميز الذي كان سببًا رئيسيًا في نجاح المطار وحصوله على شهادة الأيزو.

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