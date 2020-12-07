"قومي حقوق الإنسان" يطالب المواطنين بالمشاركة في جولة الإعادة بانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، استمرار متابعة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب من خلال الغرفة المركزية بمقر المجلس والغرف الفرعية بالمحافظات ومكتب الشكاوي والتي تعد رابع جولات انتخابات مجلس النواب 2020 والأخيرة.

يتنافس في جولة الإعادة للمرحلة الثانية 200 مرشح على 100 مقعد في 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفرالشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

كانت أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز 467 مرشحا خلال الجولات الثلاثة الماضية، من إجمالي 568 مقعدا مخصصة للانتخاب بالاقتراع السري المباشر بنظامي الفردي والقوائم.

وناشد المجلس كافة المواطنين ممن لهم حق التصويت للمشاركة في جولة الاعادة باعتبار أن مشاركتهم واجبا وطنيا وحقا دستوريا.