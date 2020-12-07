عمليات القضاة: انتظام التصويت في اليوم الأول من إعادة المرحلة الثانية للنواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
صرح المستشار حمدي معوض عبدالتواب؛ عضو غرفة عمليات نادي قضاة مصر؛ أن عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات إعادة المرحلة الثانية لمجلس النواب تسير بانتظام منذ الصباح.
أضاف عبدالتواب، أن التصويت يتم بشكل منتظم داخل اللجان الفرعية، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحًا.
أشارت عضو غرفة عمليات القضاة؛ إلى أن عمليات التصويت لم تشهد أي معوقات منذ بدايتها؛ وسط تأمين من قوات الجيش والشرطة.
وأضاف أن جميع اللجان والمقار الانتخابية فتحت في مواعيدها، دون رصد أية معوقات في مباشرة المواطنين بأداء حقهم الدستوري في الإدلاء بأصواتهم.
وفتحت اللجان الانتخابية أبوابها في تمام التاسعة لاستقبال الناخبين للتصويت في أول أيام انتخابات الإعادة بالمرحلة الثانية لمجلس النواب.
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