مصدر أمني يكشف ملابسات إلقاء "مهندس أوسيم" لأموال من الشرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قال مصدر أمني مسئول إن تحريات أجهزة الأمن كشفت أن مهندس البترول الذي ألقى أموالا من الشرفة فى أوسيم يعانى من اضطرابات نفسية.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مواقع التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية بقيام شخص بإلقاء مبالغ مالية على المواطنين من شرفة الشقة محل سكنه بمنطقة أوسيم بالجيزة.

وبالفحص تبين أن الشخص يدعى صبري صدومة، مهندس بترول سابق يعانى من اضطرابات نفسية وسبق ارتكابه لنفس الفعل فى وقت سابق.