"القاهرة تنتخب" يتصدر محركات مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تصدر هاشتاج "القاهرة تنتخب" محركات مواقع التواصل الاجتماعي تزامنا مع أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية في 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو توافد الناخبين على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى الساعة التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

عملية الاقتراع يتم فيها مراعاة الإجراءات الاحترازية خلال عملية التصويت بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

واحتفى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بالمشهد الحضاري وسط انتشار أمني مكثف وتواجد عناصر الشرطة النسائية لتطبيق خطة التتأمين التي وضعتها وزارة الداخلية برئاسة اللواء محمود توفيق.