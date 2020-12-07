شكرا لقرائتكم خبر عن «مزلقان الموت» يحصد الأرواح في طهطا.. أول طلب إحاطة للنائب مصطفى سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة وعضو مجلس النواب عن دائرة «طما وطهطا وجهينة»، طلب احاطة للفريق كامل الوزير وزير النقل، حيث تنتظر مدينة طهطا حادثة بمعدل ثابت شهريا منذ تشغيل كوبري طهطا العلوي في ٢٠١٧ نظرا لغلق مزلقان طهطا البحري «مزلقان التجارة» أمام حركة مرور السيارات وتركه مفتوحا أمام حركة المشاة دون وجود جرس إنذار أو منبهات ضوئية.

وقال سالم :إن تكرار الحوادث بسبب ترك المزلقان مفتوحًا تعد مأساة تتم بشكل دوري نتيجة غلق مزلقان طهطا البحري اما حركة مرور السيارات وتركه أمام المشاة،

وأشار سالم إلى أنه سبق وأن تقدم لوزير النقل بطلب لإنشاء كوبري مشاة حفاظًا على الأرواح وذلك خلال الدورة البرلمانية الحالية والتي تنتهي في يناير القادم ورغم الموافقة على إنشاء الكوبري وتوفير الاعتمادات المالية له وإسنادة لاحدي الشركات من ديسمبر ٢٠١٩ إلا أنه لم ينفذ حتى الآن لأسباب غير معلومة.

وجاء تقديم طلب الإحاطة الأول للنائب مصطفى سالم بعد نجاحه في الانتخابات البرلمانية ٢٠٢٠ بعد أن شهدت طهطا عدة حوادث مروعة ادت مصرع العديد من ابناء طهطا مما استدعى إعادة الحديث مرة أخرى في كوبري المشاة.

وطالب سالم وزير النقل بسرعة تنفيذ كوبري المشاة لوضع حد لحصد الأرواح المستمر في طهطا.. مع ضرورة تحديد المسئولية عن المتسبب في ترك المزلقان مفتوح امام المشاة دون وجود أجهزة إنذار وكذلك المتسبب في عدم تنفيذ كوبري المشاة رغم سابق الموافقة علية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذة مما ترتب على ذلك زهق أرواح العديد من المواطنين .