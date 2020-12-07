شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الأقصر» تنظم فعاليات مسابقة أعياد الطفولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم الإثنين، الدكتور محمد السيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر فعاليات مسابقة أعياد الطفولة بقاعة المؤتمرات الدولية، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

تنافس في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال مدارس الراهبات، والفرنسيسكان، و مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة للبنات، والسلام لغات، والأقباط الكاثوليك، والمستقبل الدولية الطود، والفرنسيسكان الابتدائية أرمنت. وفي المرحلة الإعدادية مدرسة السلام لغات بالأقصر، والأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ.

أكد «السيد» على أن ممارسة الأنشطة تسهم في خلق جيل جديد راقي متذوق يمتلك الحس ويتمتع بالانتماء ويسعى لرفعة وطنه، ما يرسخ قيم الوطنيه لدى الطلاب لخلق مواطن يشارك في بناء المجتمع وتقدمه.

يذكر أن مديرية التعليم بالأقصر فازت في المجال المسرحي على مستوى الجمهورية في بالمركز الأول وإلقاء الشعر والمركز الثاني على مستوى الجمهورية في أعياد الطفولة.