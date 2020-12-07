شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يمنح عددا من الموظفين إجازات استثنائية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارًا بمنح إجازات استثنائية لعدد من الفئات من الموظفين، تخفيضًا للموظفين ضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس «كورونا».

وشدد المحافظ على منح إجازة استثنائية يومي الإثنين والأربعاء من كل أسبوع لكل من الموظفة التي لديها أطفال أقل من 6 سنوات والموظفة الحامل، بجانب منح إجازة يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، للموظفين من ذوي الإفاقة من المعينين ضمن نسبة الـ5%، والموظفة التي لديها طفل من معاق، والموظفين من أصحاب الأمراض المزمنه مثل الضغط والسُكر وأمراض الكُلى والكبد والقلب والأورام لمن بلغ منهم سن الـ55 عامًا.

وأشار المحافظ إلى أن تلك الإجارات لا تسري على العاملين بالجهات الخدمية ذات القانون الخاص مثل والكهرباء والمياه والتربيه والتعليم، بجانب العاملين في المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الاسعاف والطوارئ.

وقال المحافظ إنه يحق لرئيس الجهة والرئيس المباشر استدعاء أي من الموظفين في حال احتياج العمل له..مؤكدًا على أن لا يثل عدد الموظفين بالجهة غن 50% من قوة العمل في جميع الأحوال.