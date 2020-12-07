شكرا لقرائتكم خبر عن 12 حالة شفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجّلت محافظة شمال سيناء، الأثنين، 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، بعد تحول التحاليل الخاصة بهم من إيجابية إلى سلبية.

وقال الدكتور طارق محمد كامل، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه جرى تسجيل 12 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد ولم يتم تسجيل أي إصابات أو وفيات بالفيروس، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس بلغ 163 حالة، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 795 حالة منذ بداية الجائحة، مع ثبات عدد حالات الوفاة على مستوى المحافظة على 45 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد وكيل الوزارة وجود 5 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و74 حالة أخرى تحت العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور محمد صلاح البلك، الاستشاري بمستشفى العريش العام من ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بالتعليمات، مطالبًا المواطنين باتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والبعد عن التجمعات والأخذ بمعايير الوقاية واتباع الإرشادات.